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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Сегодня исторический день — соединились два берега реки Сок"

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершена надвижка пролетных строений на новом мосту через р. Сок. Работы по одному из самых важных этапов строительства были окончены почти на год раньше установленного срока.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Это удалось сделать благодаря слаженной работе региональной команды под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Регион обеспечил качественное исполнение проекта и добился на федеральном уровне выделения дополнительных средств.

Реконструкция стратегического для региона мостового перехода на выезде из Самары на трассу Волжский - Курумоч - "Урал" ведется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Возведение нового моста параллельно существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. На данный момент подрядчик набрал темпы, которые позволят сдать объект досрочно.

Установка пролетного строения завершила самую трудоемкую часть проекта. Ход работ по соединению двух берегов реки проконтролировал глава региона.

"Сегодня исторический день — завершена надвижка конструкции, и фактически соединились два берега реки Сок, — отметил Дмитрий Азаров. — Проект по строительству моста, которого десятки лет ждут жители нашего региона, обретает совершенно реальные сроки своего воплощения".

Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%. В настоящий момент мостостроители приступили к подготовке будущей проезжей части к асфальтированию и благоустройству. Параллельно ведется реконструкция старого моста — в этом еще одна особенность Сокского мостового перехода.

После ввода объекта участок дороги расширится до четырех полос, что позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

"Хочу поблагодарить подрядчика за четкую организацию работ и продуманность действий. Если бы мы действовали не так расторопно, сейчас бы получили удорожание строительства, исходя из того, что стоимость металлоконструкций выросла. Действия на опережение, действия по-хозяйски, отношение как к своему, родному, помогло нам этой ситуации избежать", — резюмировал губернатор.

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