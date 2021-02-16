В Самарской области расширены направления использования соцконтракта

В 2020 году на территории Самарской области было заключено 1393 соцконтракта на сумму 43,3 млн рублей. За весь период предоставления такой адресной помощи - 15267 соцконтрактов на 454,23 млн руб., сообщает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Напомним, соцконтракт помогает малообеспеченным семьям выйти из трудной финансовой ситуации. Самарская область - один первых регионов, где с 2010 года начали заключать соцконтракты в целях поддержки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан.

Социальный контракт позволяет не только преодолеть трудную жизненную ситуацию, но и получить возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени.

В прошлом году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова развитие данного направления было продолжено. В условиях действия ограничительных мероприятий было решено расширить направления использования соцконтракта.

Стало возможным использовать денежную выплату на прохождение профессионального обучения и приобретение компьютерной техники, необходимой для прохождения обучения в дистанционной форме и использования ее в дальнейшем для трудоустройства по принципу "удаленное рабочее место".

С 2021 года объем финансирования на предоставление такой помощи увеличится. Соцпомощь будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов, что позволит значительно расширить перечень мероприятий программы социальной адаптации:

- поиск работы;

- прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

- ведение личного подсобного хозяйства;

- приобретение товаров первой необходимости, одежды, лекарственных препаратов, лечения, стимулирования ведения здорового образа жизни и др.

Выплата будет предоставляться как единовременно, так и ежемесячно, а ее максимальный размер вырастет с 50 тыс. до 250 тыс. рублей.

Кроме того, категории граждан, имеющих право на социальную помощь по социальному контракту, с этого года дополнены малоимущими семьями, состоящими из граждан трудоспособного возраста.