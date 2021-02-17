В Рождествено спецрейсом доставили первые дозы вакцины ГамКовидВак

Во вторник, 16 февраля, 100 жителей села Рождествено прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Для этого был организован специальный рейс судна на воздушной подушке на правый берег Волги, чтобы оперативно доставить вакцину с соблюдением необходимых требований - холодовая цепь.

На территории Волжского района организовано шесть прививочных пунктов, в том числе один из них мобильный на базе передвижного комплекса в поселке Рощинский. 16 февраля к ним присоединился седьмой прививочный пункт в селе Рождествено.

"На сегодняшний день в Волжском районе привито от коронавирусной инфекции почти 2,5 тысячи жителей, — рассказал главный врач Волжской центральной районной больницы Дмитрий Лисица. — Люди идут на вакцинацию достаточно активно, проявляют заботу о своем здоровье и стараются уберечь себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, чтобы всем вместе победить пандемию".

По словам главы сельского поселения Рождествено Лидии Савельевой, особенно значимо проведение вакцинации рядом с домом для пожилых жителей села. "Если молодые люди могут съездить в город в другие поликлиники, в том числе микрорайон Южный город, где организована вакцинация жителей Волжского района, то пенсионерам сделать это сложно. Благодаря усилиям губернатора, правительства области, главы Волжского района, наших врачей у пенсионеров появилась возможность сделать прививку, не уезжая от дома, — отмечает Лидия Александровна. — У нас проживает более 2 тысяч пенсионеров. Это как раз те люди, которым в настоящее время нужна вакцинация для профилактики коронавируса".

Старт вакцинации в селе Рождествено начался с первых 100 доз. Но, как пояснил главврач Дмитрий Лисица, планируется привить более 3,5 тысяч жителей Рождествено. По мере поступления вакцины в соответствии с графиком будет проводиться вакцинация жителей от COVID-19.