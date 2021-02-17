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Здравоохранение Общество

В Рождествено спецрейсом доставили первые дозы вакцины ГамКовидВак

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 февраля, 100 жителей села Рождествено прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Для этого был организован специальный рейс судна на воздушной подушке на правый берег Волги, чтобы оперативно доставить вакцину с соблюдением необходимых требований - холодовая цепь.

На территории Волжского района организовано шесть прививочных пунктов, в том числе один из них мобильный на базе передвижного комплекса в поселке Рощинский. 16 февраля к ним присоединился седьмой прививочный пункт в селе Рождествено.

"На сегодняшний день в Волжском районе привито от коронавирусной инфекции почти 2,5 тысячи жителей, — рассказал главный врач Волжской центральной районной больницы Дмитрий Лисица. — Люди идут на вакцинацию достаточно активно, проявляют заботу о своем здоровье и стараются уберечь себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, чтобы всем вместе победить пандемию".

По словам главы сельского поселения Рождествено Лидии Савельевой, особенно значимо проведение вакцинации рядом с домом для пожилых жителей села. "Если молодые люди могут съездить в город в другие поликлиники, в том числе микрорайон Южный город, где организована вакцинация жителей Волжского района, то пенсионерам сделать это сложно. Благодаря усилиям губернатора, правительства области, главы Волжского района, наших врачей у пенсионеров появилась возможность сделать прививку, не уезжая от дома, — отмечает Лидия Александровна. — У нас проживает более 2 тысяч пенсионеров. Это как раз те люди, которым в настоящее время нужна вакцинация для профилактики коронавируса".

Старт вакцинации в селе Рождествено начался с первых 100 доз. Но, как пояснил главврач Дмитрий Лисица, планируется привить более 3,5 тысяч жителей Рождествено. По мере поступления вакцины в соответствии с графиком будет проводиться вакцинация жителей от COVID-19. 

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