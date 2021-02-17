Утром в Самаре горели два автомобиля

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В среду, 17 февраля, в 6:48 на ул. Изумрудной в микрорайоне "Южный город-1" напротив дома № 12 "а" горел автомобиль Hyundai, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.