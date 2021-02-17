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Пожары Происшествия

Утром в Самаре горели два автомобиля

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 февраля, в 6:48 на ул. Изумрудной в микрорайоне "Южный город-1" напротив дома № 12 "а" горел автомобиль Hyundai, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение выезжал один экипаж огнеборцев. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

И в 8:07 самарские пожарные выехали на вызов о возгорании автомобиля у дома № 2 в 7-м квартале Мехзавода. Там горел автомобиль Geely. Возгорание было ликвидировано до прибытия огнеборцев. Во время пожара никто не пострадал.

Причины возгорания автомобилей устанавливаются.

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