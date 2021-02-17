Из-за халатности администрации Тольятти сироты остались без жилья

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту халатности при обеспечении жильем детей-сирот.

По данным региональной прокуратуры, администрация города должна была предоставить жилье 61 человеку и полностью потратить на это 81 млн рублей.

Но как выяснилось при проверке, должностные лица с марта по июль 2020 г. не проводили электронные аукционы на приобретение помещений. В результате не освоенными остались 21 млн руб., а жилье получили лишь 32 человека.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей").