16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за халатности администрации Тольятти сироты остались без жилья В Чапаевске рецидивист выхватил у женщины сумку и скрылся Тольяттинка незаконно прописала у себя 21 мигранта Экс-директора СК "Кросс" обвиняют в мошенничестве с квартирой В суде огласили объяснение Сергея Гафурова о передаче денег Вячеславу Хомских

Преступления Происшествия

Из-за халатности администрации Тольятти сироты остались без жилья

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту халатности при обеспечении жильем детей-сирот.

По данным региональной прокуратуры, администрация города должна была предоставить жилье 61 человеку и полностью потратить на это 81 млн рублей.

Но как выяснилось при проверке, должностные лица с марта по июль 2020 г. не проводили электронные аукционы на приобретение помещений. В результате не освоенными остались 21 млн руб., а жилье получили лишь 32 человека.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28