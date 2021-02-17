Фермеры региона могут получить гранты на развитие хозяйств по новым направлениям

В Самарской области активно развиваются новые направления поддержки фермеров. Направление "Агростартап" и сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддерживаются в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Изменилась и сама система поддержки малых форм хозяйствования. Гранты "Агростартап" и "Семейная ферма" все так же доступны для фермеров. В 2021 году целевой индикатор для региона — 12 агростартапов и 6 семейных ферм.

Кроме того, Минсельхоз РФ ввел новую меру поддержки грант "Агропрогресс" для сельскохозяйственных товаропроизводителей — ООО, товариществ, партнерств, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей. В конкурсном отборе по этой программе не смогут участвовать ЛПХ, КФХ, и сельскохозяйственные кооперативы.

Максимальная сумма предоставляемого гранта — до 30 млн руб. при соблюдении следующего соотношения: 70% — инвестиционный кредит (в любом банке)+ 25% (сумма гранта до 30 млн руб.) + 5% собственные средства заявителя. Целевой индикатор для данного направления — 1 грант.

На мероприятие "Агростартап" выделено 39,83 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 5,58 млн руб. и 34,25 млн руб. за счет средств федерального бюджета.

На мероприятие "Семейная ферма" выделено 123,36 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 43,18 млн руб. и 80,18 млн руб. за счет средств федерального бюджета.

О том, как на практике реализуются меры господдержки фермеров, рассказала директор ООО "Ветерок", участник кооператива Волжского района Надежда Кузнецова.

"Мы внимательно изучали опыт организации кооперативов на территории Самарской области и соседних регионов. Когда увидели первые результаты реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", решили, что пора создавать свое фермерское объединение. Главным для нас стала возможность сэкономить половину стоимости на приобретении современного оборудования для переработки. И чуть больше года назад на базе 8 хозяйств мы организовали свой кооператив. За этот недолгий срок уже на собственном опыте прочувствовали пользу и выгоду от совместной работы. При снижении затрат на производство кормов и животноводческой продукции возросла рентабельность всего предприятия. Упростился выход на самарский рынок, возрос интерес покупателей к нашей, местной продукции. Оказанная государственная поддержка позволяет нам уверенно работать сегодня и строить планы по развитию на ближайшую перспективу", — сообщила фермер.

Напомним, в 2021 году на развитие АПК в бюджете Самарской области предусмотрено 1,92 млрд руб., в том числе 870 млн руб. из областного бюджета. Приоритеты развития регионального сельского хозяйства в 2021 году по-прежнему связаны с животноводством.