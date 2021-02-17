"Нова" в трех сетах уступила "МГТУ"

В среду, 17 февраля, во втором матче первого тура "Финала шести" (высшая лига "А") в Перми волейболисты "Новы" уступили "МГТУ" - 0:3 (17:25, 19:25, 23:25). Это поражение стало уже вторым подряд. Напомним, в первом матче новокуйбышевцы уступили хозяевам площадки, команде "Кама", со счетом 1:3.

Счет открыли москвичи, но игроки "Новы" сразу же сравняли - 1:1, затем 6:6. Равная борьба длилась не так долго, потому что новокуйбышевцы стали все чаще ошибаться, позволив "МГТУ" вырваться в лидеры - 13:8. При счете 16:10 наставник "Новы" Максим Варежонков взял первый тайм-аут, но это команде не помогло - первый сет завершился со счетом 25:17 в пользу москвичей.

Вторую партию "Нова" начала очень бодро, даже некоторое время вела в счете, но игра перед сеткой по-прежнему "хромала". При счете 6:9, а затем 11:15 в пользу "МГТУ" тренер новокуйбышевцев снова брал тайм-ауты, пытаясь внести коррективы в игру. Несмотря на то что столичные волейболисты подарили "Нове" несколько очков, отправив мяч в аут, отставание новокуйбышевцев только увеличивалось.

В этом сете особенно заметным был опытный диагональный "Новы" Александр Чефранов, то и дело огорчавший соперника мощными попаданиями. Так, при счете 24:17 он подарил своей команде надежду спасти сет - 24:18. Однако чуда не случилось, партия вновь осталась за "МГТУ" - 25:19.

Уступать в третьей партии "Нова" никак не хотела, стараясь навязать борьбу изо всех сил. И в начале сета ей это удалось - при счете 9:7 в пользу новокуйбышевцев тайм-аута попросил уже наставник "МГТУ" Юрий Нечушкин. Сравнять москвичам удалось нескоро: после подачи Станислава Киселя на табло загорелось 13:13.

Концовка матча оказалась очень нервной. Пять раз счет сравнивался, и по два раза каждый из тренеров брал тайм-ауты. Завершился сет в пользу "МГТУ" - 25:23. "Нова" потерпела второе поражение подряд.

В четверг, 18 февраля, новокуйбышевцы сразятся с командой "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга.