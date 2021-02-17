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Ликвидировано открытое горение сараев в центре Самары

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 февраля, в 18:48, ликвидировали открытое горение сараев на ул. Самарской, 180 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, сообщение о возгорании поступило в чрезвычайную службу в 17:13. Пожару, площадь которого составила 50 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направлены 73 человека, в том числе в тушении участвуют семь звеньев газодымозащитной службы.

Огнеборцы проложили магистральную линию. Работают пять пожарных стволов. Очаг возгорания локализовали в 18:30, открытое горение удалось ликвидировать в 18:48.

Пострадавших нет. Сейчас тушение продолжается.

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