Ликвидировано открытое горение сараев в центре Самары

В среду, 17 февраля, в 18:48, ликвидировали открытое горение сараев на ул. Самарской, 180 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в чрезвычайную службу в 17:13. Пожару, площадь которого составила 50 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направлены 73 человека, в том числе в тушении участвуют семь звеньев газодымозащитной службы.

Огнеборцы проложили магистральную линию. Работают пять пожарных стволов. Очаг возгорания локализовали в 18:30, открытое горение удалось ликвидировать в 18:48.

Пострадавших нет. Сейчас тушение продолжается.