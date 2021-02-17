Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев в среду, 17 февраля, провели встречу в режиме видеоконференции, где обсудили вопросы расширения торговых, производственных и культурно-образовательных связей.

Напомним, соглашение о сотрудничестве двух регионов России и Казахстана было подписано в ноябре 2018 года.

"Я искренне рад тому, что наши добрососедские взаимоотношения между регионами носят неформальный характер: мы связаны сотнями и тысячами судеб людей, которые живут и в Самарской области, и в Западно-Казахстанском регионе, — отметил Дмитрий Азаров в начале встречи. — Я рассчитываю, что наше партнерство будет расширяться по самым разным направлениям. В экономической сфере у нас с вами есть результаты, но и потенциал достаточно серьезный".

"Со стороны самарского региона поступает много продукции, которая нам интересна. И мы хотели бы открыть целый ряд производств на территории нашей области. В частности, это касается строительных и гидроизоляционных материалов, автокомпонентов, молочной и другой пищевой продукции", — подчеркнул аким Западно-Казахстанского региона. Он пригласил к сотрудничеству все бизнес-сообщество Самарской области — на выгодных условиях.

В свою очередь, крупные компании из Казахстана также проявляют интерес к Самарской области. "Стекло-Сервис" хотел бы в Самаре расширить складские помещения для хранения, выгрузки и доставки продукции для того, чтобы широко выйти на российский рынок", — предложил Гали Искалиев.

"Мы с удовольствием примем руководителя этой организации для оказания содействия в размещении у нас производственных, складских, логистических мощностей. Мы готовы создать комфортные условия для работы компании на территории Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.

Такой площадкой может стать Особая экономическая зона Тольятти, которая сегодня является одной из лучших в стране. Губернатор добавил, что дополнительные возможности появятся после постройки моста через Волгу и дороги "Обход Тольятти" в рамках международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай".

Дмитрий Азаров пригласил коллег из Казахстана посетить эту грандиозную стройку, как только представится возможность, и оценить потенциал, в том числе, экономический.

Аким предложил на границе двух регионов создать логистический хаб — для транспортировки грузов из двух стран, без заезда на территорию другого государства. Дмитрий Азаров выразил заинтересованность в реализации такого проекта и поручил правительству Самарской области детально проработать этот вопрос.

Гали Искалиев также предложил наладить сотрудничество с медицинскими организациями регионов, чтобы была возможность проверять подлинность проведенных ПЦР-тестов на covid-19.

Дмитрий Азаров предложил подписать соответствующее соглашения между двумя министерствами здравоохранения. "Считаю, что обмен такого рода данными крайне важен для защиты общественного здоровья наших дружественных государств", — подчеркнул губернатор.

В завершение встречи глава региона предложил коллегам из Казахстана разработать совместный план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации подписанного двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Отдельное внимание коллег из Западно-Казахстанской области глава самарского региона обратил на возможность углубления сотрудничества в сфере образования. "Прямые контакты, укрепленные соглашениями, между учреждениями среднего профессионального образования и нашими университетами стали бы хорошими опорными точками совместной работы", — уверен Дмитрий Азаров.

Он пригласил делегацию из Казахстана в регион для участия в различных мероприятиях: на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне и Парад Памяти, на молодежный форум "iВолга", на различные культурные и спортивные мероприятия.