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Пожары Происшествия

В Самаре тушат крупный пожар на рынке по ул. Магистральная

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 февраля, в 19:39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на территории продуктового рынка на ул. Магистральная, 78 в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали на вызов по повышенному рангу пожара "№ 2" и по прибытии на место происшествия установили, что там происходит горение в торговом павильоне.

В 20:46 площадь пожара составила 1500 кв. м. Был объявлен повышенный ранг сложности пожара — "№ 3". К месту происшествия направлен пожарный поезд.

По данным регионального управления МЧС России, погибших и пострадавших нет. Идет наращивание группировки для тушения пожара.

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