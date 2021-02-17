Локализован крупный пожар на рынке на ул. Магистральная в Самаре

В среду, 17 февраля, в 21:53 пожар на территории продуктового рынка на ул. Магистральная в Кировском районе был локализован на площади 1500 кв. м., сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы в 19:39.

Очаг возгорания находился в торговом павильоне. Сначала пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2".

Но в 20:46 площадь пожара составила 1500 кв. м. и уровень сложности пожара был повышен до "№ 3". К месту происшествия был направлен пожарный поезд.

Всего в тушении участвует 126 человек, которыми используется 47 единиц техники. Пожар им удалось локализовать в 21:53.

По данным регионального управления МЧС России, погибших и пострадавших нет.