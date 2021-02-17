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Пожары Происшествия

Пожар повышенной сложности на ул. Самарская ликвидирован

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 февраля, в 19:30 был ликвидирован пожар на ул. Самарская, 180 в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в чрезвычайные службы в 17:13. Огнеборцы выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожара "1-БИС".

На месте происшествия горели сараи, была угроза распространения огня на двухэтажный многоквартирный жилой дом. К тушению подключились 73 человека, которые в 18:31 локализовали пожар на площади 75 кв. м.

В 18:48 было ликвидировано открытое горение, а в 19:30 пожар удалось потушить полностью.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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