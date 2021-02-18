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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Поезд "Самара - Владивосток" задерживается из-за схода 25 грузовых вагонов в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за схода 25 вагонов грузового поезда на станции Ангарич в Амурской области задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 12 сообщением Самара — Владивосток и еще три поезда, сообщает ЗабЖД.

В вагонах обеспечивается необходимый температурный режим. Для пассажиров организовано дополнительное питание.

Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются.

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