Поезд "Самара - Владивосток" задерживается из-за схода 25 грузовых вагонов в Амурской области

Из-за схода 25 вагонов грузового поезда на станции Ангарич в Амурской области задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 12 сообщением Самара — Владивосток и еще три поезда, сообщает ЗабЖД.
В вагонах обеспечивается необходимый температурный режим. Для пассажиров организовано дополнительное питание.
Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда.
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются.