Поезд "Самара - Владивосток" задерживается из-за схода 25 грузовых вагонов в Амурской области

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Из-за схода 25 вагонов грузового поезда на станции Ангарич в Амурской области задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 12 сообщением Самара — Владивосток и еще три поезда, сообщает ЗабЖД.