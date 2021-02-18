16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС уступил "Ростову" в овертайме "Ладья" уступила "Авто" во второй игре Хоккейная "Лада" победила "Ростов" - 1:0 "Ладья" обыграла екатеринбургский "Авто" Защитник Иван Вишневский покинул "Ладу"

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступил "Ростову" в овертайме

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 17 февраля, ЦСК ВВС завершал сезон матчем с "Ростовом", которому нужно было не проиграть в основное время, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф.

Счет открыли хозяева. Ринат Шафигуллин в большинстве добил шайбу в сетку после броска Евгения Грошева — 1:0. Южане отыгрались в начале второго периода — численное преимущество реализовал Артем Пеньковский — 1:1. Вскоре красивую шайюу забросил Александр Степаненко, попав с острого угла — 2:1. Но на 38-й минуте ростовчане вновь отыгрались — Алексей Краснов с пятака после паса из-за ворот вонзил шайбу в сетку — 2:2.

Третий период получился напряженным, почти без моментов. Ростовчане уже знали, что "Рязань" выиграла в Ханты-Мансийске и не рисковали, играя по счету. Самарцы пытались вырвать победу, в концовке третьего периода Павел Десятков даже пошел на замену вратаря на шестого полевого. Но счет не изменился, и "Ростов" вышел в плей-офф.

В овертайме "летчики" продолжили экспериментировать — играть с пустыми воротами вчетвером против троих соперников. Игра ва-банк привела к тому, что Павел Антипов принес ростовчанам победу — 2:3.

Самарцы завершили чемпионат на 21 месте.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28