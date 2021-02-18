16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти спасен пьяный рыбак, который лежал в 4 км от берега Поезд "Самара - Владивосток" задерживается из-за схода 25 грузовых вагонов в Амурской области В Самаре с рельсов сошел вагон грузового поезда The Sun написал о смерти самарских школьниц Борт из Самары развернуло на заледеневшей взлетной полосе аэропорта Платов

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти спасен пьяный рыбак, который лежал в 4 км от берега

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 17 февраля, в 15:10 на пульт дежурного ПСС в Тольятти поступило сообщение от рыбаков, шедших с рыбалки: на льду лежал человек в 4 километрах от береговой полосы, напротив гостиницы "Вега".

Фото: ПСС по Самарской области

Он был в состоянии алкогольного опьянения. Самостоятельно передвигаться не мог.

Спасатели связались с очевидцами для определения местоположения. Поисково-спасательные работы проводились на снегоходе. В 16:15 мужчину доставили на пост городской спасательной службы.

Пострадавший в медицинской помощи не нуждался.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28