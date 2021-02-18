В Тольятти спасен пьяный рыбак, который лежал в 4 км от берега

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В среду, 17 февраля, в 15:10 на пульт дежурного ПСС в Тольятти поступило сообщение от рыбаков, шедших с рыбалки: на льду лежал человек в 4 километрах от береговой полосы, напротив гостиницы "Вега".

Фото: ПСС по Самарской области