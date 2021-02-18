В Тольятти спасен пьяный рыбак, который лежал в 4 км от берега

В среду, 17 февраля, в 15:10 на пульт дежурного ПСС в Тольятти поступило сообщение от рыбаков, шедших с рыбалки: на льду лежал человек в 4 километрах от береговой полосы, напротив гостиницы "Вега".
Он был в состоянии алкогольного опьянения. Самостоятельно передвигаться не мог.
Спасатели связались с очевидцами для определения местоположения. Поисково-спасательные работы проводились на снегоходе. В 16:15 мужчину доставили на пост городской спасательной службы.
Пострадавший в медицинской помощи не нуждался.