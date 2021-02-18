Долги генподрядчика Николаевского НПЗ хотят взыскать с "Абсолют Банка"

Сразу три кредитора находящегося в последней стадии банкротства (конкурсном производстве) ООО "ПСК "Нефтегазстрой" ("ПСК "НГС") обратились в Арбитражный суд Самарской области с ходатайствами о привлечении к субсидиарной ответственности по его долгам ПАО АКБ "Абсолют Банк" и признании последнего контролирующим должника лицом. "НГС" выступал генеральным подрядчиком строительства Николаевского НПЗ, возведенного около с. Николаевка Волжского района.

Так, согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротствах, с соответствующими требованиями в рамках дела о банкротстве "Нефтегазстроя" в суд обратились ООО "Строительно-монтажное управление-7" ("СМУ-7", размер требований — 23,4 млн руб.), ООО "Строительная компания "Спектр" (13,4 млн руб.) и ООО "Либерти Инжиниринг" (12,3 млн).

В своих заявлениях они отмечают, что ООО "ГК "Петронефть", которое является единственным участником "ПСК "НГС" и ООО "Самаратранснефть-терминал" (тоже находится в процедуре банкротства — прим. Волга Ньюс), еще в январе 2016 г. заключило с ПАО АКБ "Абсолют Банк" договор залога в уставном капитале, согласно которому банку переходит 99% доли в "Самаратранснефть-терминале".

"Исходя из условий договора залога АКБ "Абсолют Банк" имеет право самостоятельно осуществлять права участника Общества в случаях ухудшения финансового положения должника", — поясняют в своих заявлениях истцы и отмечают, что в 2018 г. аффилированные с ГК "Петронефть" "Самаратранснефть-терминал" и "ПСК "НГС" вышли в суды с требованиями о собственном банкротстве.

Также истцы отмечают, что ПСК "Нефтегазстрой" поручилось перед "ТрансФин-М" в рамках договоров, заключенных в 2016–2017 гг., отвечать по обязательствам "Самаратранснефть-терминала" на 7 млрд руб. "в предбанкротный период без встречного исполнения". При этом они подчеркивают, что стоимость поручительства "более чем в два раза превосходит стоимость всех активов ООО "ПСК "Нефтегазстрой" и добавляют, что, согласно анализу финансового состояния последнего, сделанному в сентябре 2020 г. его временным управляющим, "НГС" якобы имел признаки банкротства уже в 2016 году.

"Исходя из договора залога доли в уставном капитале ПАО АКБ "Абсолют Банк" являлся контролирующим должника лицом как участник общества и аффилированных лиц с 2017 года", — делают вывод истцы и просят привлечь банк к субсидиарной ответственности по долгам "ПСК "НГС". Сумма при этом не уточняется, но, согласно отчету арбитражного управляющего должника от 1 октября 2020 г. (опубликован в ЕФРСБ), реестр требований кредиторов равен сумме около 1,07 млрд рублей.

Заявления истцов приняты к рассмотрению в феврале текущего года. Заседания по ним назначены на март.

По данным ИАС Seldon Basis, 100% "ПСК "НГС" действительно принадлежит ГК "Петронефть" (занимается добычей нефти и попутного газа), а вот "Самаратранснефть-терминал" (нефтеперерабатывающий завод) подконтрольно последнему лишь на 99%. Еще 1% владеет ООО "Спецресурс-Сервис", принадлежащее Александру Соловьеву. При этом, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, все 100% находятся в залjге у ПАО АКБ "Абсолют Банк". Собственниками же ГК "Петронефть" являются ООО "Даматриа", ООО "РИД", ООО "Спецресурс-Сервис" (по 33% принадлежит каждому и все эти доли находятся в залоге у "Абсолют Банка") и "Абсолют Банк", который владеет долей в 1%. До этого собственником ГК "Петронефть" являлся Роман Трушев.

Напомним, банкротство "ПСК "Нефтегазстрой" было инициировано в декабре 2018 г. самим обществом. В октябре 2020 г. общество было признано банкротом, и в отношении стартовала процедура конкурсного производства. Крупнейшими кредиторами "ПСК "НГС", по данным КАД ВАС, являются "Абсолют Банк" (613,5 млн руб.) и "Самаратранснефть-терминал" (130,8 млн).

На рассмотрении суда уже находится заявление кредитора ООО "ТЭС СтройСнаб" о привлечении к субсидиарной ответственности ООО "ГК "Петронефть", Романа Трушева и Вячеслава Овчарова. Кроме того, кредитор добился наложения обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и денежные средства Трушева и Овчарова солидарно в размере 1,05 млрд руб., за исключением прожиточного минимума.

Роман Трушев, в свою очередь, настаивал на введении встречного обеспечения в отношении ООО "ТЭС СтройСнаб" путем внесения на депозитный счет суда 50% от 1,05 млрд рублей. Свои требования Трушев объяснял тем, что встречное обеспечение предотвратит его возможные убытки, которые тот может понести в связи с принятыми в отношении него обеспечительными мерами. Однако суд в удовлетворении его требований отказал.