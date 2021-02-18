Экс-президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на четыре года

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Подразделение по обеспечению целостности легкой атлетики Athletics Integrity Unit (AIU) объявил о дисквалификации на четыре года бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще нескольких экс-сотрудников федерации, причастных к делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.