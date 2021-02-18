Экс-президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на четыре года

Подразделение по обеспечению целостности легкой атлетики Athletics Integrity Unit (AIU) объявил о дисквалификации на четыре года бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще нескольких экс-сотрудников федерации, причастных к делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Напомним, в ноябре 2019 года AIU обвинило ВФЛА и нескольких должностных лиц ВФЛА, включая Шляхтина, в серьезных нарушениях антидопинговых правил. Это было связано с предоставлением в AIU поддельных документов и ложных объяснений и их поведением в ходе 15-месячного расследования AIU дела о "нарушении порядка предоставления информации" российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Спортсмену и его тренеру Евгению Загорулько также были предъявлены обвинения.