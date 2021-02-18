16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на четыре года Гандбольная "Лада" победила "Динамо-Синару" — 34:18 "Нова" в трех сетах уступила "МГТУ" Гандбольная "Лада" подписала Валерию Ганичеву Гандбольная "Лада" одержала техническую победу во Франции

Олимпийские Спорт

Экс-президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на четыре года

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подразделение по обеспечению целостности легкой атлетики Athletics Integrity Unit (AIU) объявил о дисквалификации на четыре года бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще нескольких экс-сотрудников федерации, причастных к делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Напомним, в ноябре 2019 года AIU обвинило ВФЛА и нескольких должностных лиц ВФЛА, включая Шляхтина, в серьезных нарушениях антидопинговых правил. Это было связано с предоставлением в AIU поддельных документов и ложных объяснений и их поведением в ходе 15-месячного расследования AIU дела о "нарушении порядка предоставления информации" российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Спортсмену и его тренеру Евгению Загорулько также были предъявлены обвинения.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28