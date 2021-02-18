При тушении пожара в Похвистневском районе обнаружено тело мужчины

В среду, 17 февраля, в 21:45 в с. Нижнеягодное Похвистневского района на ул. Васильневской, 43 горел частный дом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. м. В борьбе с огнем участвовали шесть человек, которые ликвидировали возгорание ив 23:02.

В региональном управлении МЧС отмечают, что во время тушения было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

Причина гибели человека выясняется. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.