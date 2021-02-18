В Самарской области пропала 17-летняя девушка

В Сергиевском районе Самарской области пропала 17-летняя Арина Швиденко.

По данным регионального ГУ МВД, 4 февраля девушка покинула соцучреждение и не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, светлые волосы ниже плеч, голубые глаза, была одета в черный пуховик ниже колен, светлую вязаную шапку, синие джинсы и черные сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, правоохранители просят обращаться в ОМВД России по Сергиевскому району (Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. П. Ганюшина, 15) или телефонам: 8(84655)2-14-41, 112 — с мобильных.