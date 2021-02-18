Цифровизацию здравоохранения регионов оценили на федеральном уровне

Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Самарская область заняла место среди "хорошистов".

В лидерах рейтинга — Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

В десятку отстающих регионов вошли: Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым.

Уровень цифровизации оценивали по нескольким критериям:

инфраструктура, включающая, в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом,

внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения,

предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг,

внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина сейчас разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть разработаны и утверждены до 1 июля 2021 года, а главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года.

В первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправление, развитие городской среды, транспорта и логистики.