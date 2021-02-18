16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Цифровизацию здравоохранения регионов оценили на федеральном уровне Еще 294 жителя региона заболели коронавирусом и еще трое умерли Коронавирус 17 февраля унес еще три жизни в Самарской области В Рождествено спецрейсом доставили первые дозы вакцины ГамКовидВак 297 заболевших и три смерти: коронавирус в регионе 16 февраля

Здравоохранение Общество

Цифровизацию здравоохранения регионов оценили на федеральном уровне

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Самарская область заняла место среди "хорошистов".

В лидерах рейтинга — Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

В десятку отстающих регионов вошли: Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым.

Уровень цифровизации оценивали по нескольким критериям:

  • инфраструктура, включающая, в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом,
  • внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
  • предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг,
  • внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина сейчас разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть разработаны и утверждены до 1 июля 2021 года, а главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года.

В первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправление, развитие городской среды, транспорта и логистики.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28