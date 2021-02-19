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ДТП Происшествия

Смертельное ДТП с участием сына депутата Самарской губдумы попало на видео

ЖИГУЛЕВСК. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Телеграм-канал "Регионович" опубликовал видео ДТП с участием 33-летнего Егише Амрояна - сына депутата Самарской губернской думы Рубика Амрояна. Амроян-младший также является депутатом гордумы Жигулевска.

Момент аварии запечатлела камера наблюдения, установленная на здании. Судя по видео Mercedes-Benz GL 350 Амрояна ехал с большой скоростью хотя на перекрестке установлены знаки пешеходного перехода. Удар был такой силы, что протараненную иномаркой Lada Granta отбросило в здание примерно в 20 метрах от места аварии.

Напомним, ДТП произошло в Жигулевске 15 февраля. 60-летний водитель Lada Granta скончался. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель Lada не уступил дорогу.

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