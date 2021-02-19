В 2021 г. на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" предусмотрено 6,5 млрд рублей

В текущем году предусмотрено 6,5 млрд рублей на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Самарской области. Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

На заседании комитета был рассмотрен ход реализации в регионе национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". В частности, была озвучена сумма, которую выделят в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 г.

Напомним, в 2020 г. на реализацию данного проекта выделяли 8,2 млрд рублей. На эти деньги, в том числе, было построено 32 фельдшерско-акушерских пункта, два офиса врача общей практики, переоснащено в рамках бережного производства 93 учреждения, включая 78 детских поликлиник.