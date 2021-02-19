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Экология Общество

В воздухе Тольятти обнаружена повышенная концентрация фенола, стирола, этилбензола

ТОЛЬЯТТИ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Тольяттинского государственного университета провели исследование по изучению состава атмосферного воздуха. По его итогам определены вредные вещества с наибольшей концентрацией в воздухе (по частоте превышения ПДК). Это фенол, стирол, этилбензол и др. Чаще всего высокие значения фиксировались в Центральном районе.

Заместитель ректора, директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников представил депутатам тольяттинской гордумы доклад с рекомендациями по улучшению экологической обстановки в городе.

Исследователи сформировали список приоритетных загрязнителей воздуха — это органические соединения, относящиеся к промышленным загрязнителям и компонентам автомобильного топлива и продуктам его сгорания. Ряд химических соединений вызывает появление неприятного запаха (прогорклого масла), обусловленного выбросами предприятий, сосредоточенных в северном промышленном узле.

По результатам исследований несколько предприятий были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на суммы от 30 до 80 тысяч рублей. Администрация Тольятти поручила нарушителям усилить производственный экологический контроль.

Итоги исследований стали основой для рекомендаций чиновникам, надзорным органам и депутатам. Рекомендованные учеными ТГУ мероприятия  разделены на несколько блоков. Каждый блок направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта; на снижение выбросов от промышленных предприятий; на озеленение и благоустройства города; на организацию мониторинга загрязняющих веществ и т. д. Кроме того, исследователи рекомендовали усовершенствовать законодательную базу.

Предложения сотрудников ТГУ станут основой для "дорожной карты" по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Документ представит мэрия Тольятти до 1 апреля.

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