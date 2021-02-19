Дарья Касаткина выиграла турнир в Мельбурне

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA в Мельбурне. В финальном матче она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, посеянную под 13-м номером, со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут, пишет championat.com.

Дарья 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

Для 23-летней Касаткиной это третий титул на соревнованиях WTA в карьере. В 2017 г. она выиграла турнир в Чарльстоне (США), а в 2018 г. победила на Кубке Кремля.