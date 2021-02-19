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Здравоохранение Общество

В Самарской области еще 292 жителя заболели коронавирусом

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки в Самарской области выявлено 292 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших за все время - 45986.

Летальных случаев не зафиксировано. Выздоровели 290 человек. 

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