В Самарской области еще 292 жителя заболели коронавирусом

По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки в Самарской области выявлено 292 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших за все время - 45986.
Летальных случаев не зафиксировано. Выздоровели 290 человек.
По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки в Самарской области выявлено 292 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших за все время - 45986.
Летальных случаев не зафиксировано. Выздоровели 290 человек.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.