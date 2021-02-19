Губернатор поручил организовать телефон горячей линии в фонде капремонта региона

У Фонда капитального ремонта появится телефон горячей линии — такое поручение дал в пятницу, 19 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Этот вопрос подняла жительница Сызрани на встрече губернатора Дмитрия Азарова со старшими МКД. Телефон горячей линии нужен, чтобы по принципу "единого окна" каждый житель региона мог узнать о том, когда будет отремонтирован его дом, или обратиться за помощью — в случае возникновения проблем при выполнении работ.

"Давайте отработаем это предложение и обобщим все вопросы по теме ЖКХ, включая капремонт. Отдельно поручаю организовать горячий телефон в Фонде капитального ремонта, чтобы заявки от людей принимались оперативно и давались конкретные ответы на поставленные вопросы", — заявил Дмитрий Азаров и поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также руководителю областного Фонда капремонта отработать инициативу в течение месяца.

Кроме того, женщина поинтересовалась, сколько домов в Сызрани Фонд капремонта приведет в порядок в этом году, поскольку информация везде различается, а местные власти не дают четкого ответа.

Руководитель ФКР Александр Константинов заверил, что в этом году в Сызрани будет отремонтировано 340 домов. Дмитрий Азаров поручил довести списки с указанием адресов и видов работ до жителей города, разместить на официальном сайте.

"У нас Фонд капремонта сам по себе, главы муниципальных образований сами по себе", — отметил губернатор и поручил главам муниципалитетов проводить еженедельные совещания с сотрудниками ФКР.

"Держите руку на пульсе, — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям городов и районов области. — Коллеги, это что за самоустранение проблем от жителей? Вся информация по домам есть. Если ее вам не предоставляют, докладывайте. Думаю, что в нынешних условиях этого не произойдет. А иначе это ваше нежелание решать проблемы людей, это просто самоустранение, бездействие. А бездействие у нас, напомню, наказуемо".

Глава региона поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александру Мордвинову разработать и утвердить регламент взаимодействия глав муниципальных образований, регионального Фонда капремонта и активистов МКД.

"Всех глав муниципальных образований я обязываю в самой тесной отработке находиться по каждому дому, чтобы знать о контрольных точках исполнения ремонта и помогать жителям контролировать ход работ. Это люди, которые живут на территории, доверенной вам", — подчеркнул губернатор.

Собственники жилья из Тольятти в качестве дополнения предложили выпустить памятку с пошаговой инструкцией по подготовке к выполнению капитального ремонта и его контролю со стороны собственников. Активные горожане самостоятельно — ценой собственных проб и ошибок — собрали необходимый материал.

"Очень правильное предложение по созданию памятки для тех, кто готовится к проведению капремонта. Зачастую у нас чиновники пишут какие-то инструкции, из которых ничего не поймешь. Важно, чтобы человек понял, как ему действовать", — отметил глава региона и поручил подключиться к разработке брошюры фонд капремонта и региональный центр по общественному контролю в сфере ЖКХ, которым руководит Виктор Часовских.

"Не надо умничать, надо сделать простую понятную памятку", — заявил Дмитрий Азаров.