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Музыка Культура

Олег Митяев проведет Грушинский фестиваль в Москве

МОСКВА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выпуске программы "Вечерний Ургант" 18 февраля Олег Митяев рассказал, что в 2021 г. Грушинский фестиваль будет проходить в Москве в апреле в киноклубе-музее "Эльдар".

Учитывая сложности с проведением фестиваля в этом году и судебными прениями, что касается товарного знака "Груши", в Самаре в соцсетях началось активное обсуждение ситуации, что регион может остаться без культового мероприятия.

В пресс-службе киноклуба "Эльдар" корреспонденту Волга Ньюс рассказали, что в связи с пандемией и с тем, что многие исполнители находятся в Москве и им не очень удобно перемещаться по стране, Олег Митяев организовал фестиваль, который не отменяет мероприятий в Самарской области. То есть в Москве появится дополнительная площадка фестиваля, которая будет кардинально отличаться по формату. Концерт будет проходить в киноклубе "Эльдар", где самый большой зал рассчитан на 522 места.

Стоит уточнить, что Грушинский фестиваль в Самарской области в 2019 г. посетило около 26 тыс. человек. А помимо главного летнего фестиваля на Мастрюковских озерах, в регионе проходит также "Зимний Грушинский фестиваль" на закрытых площадках.

Точная дата и афиша апрельского Грушинского фестиваля в Москве пока неизвестна.

Напомним, в 2020 г. Грушинский фестиваль прошел в онлайн-формате.

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