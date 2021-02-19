Безработные в Самарской области становятся предпринимателями

В регионе предусмотрен целый комплекс мер поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, которыми можно воспользоваться бесплатно или на льготных условиях.

В 2020 году индивидуальными предпринимателями стали 378 человек. Безработные граждане оформили самозанятость в различных сферах деятельности: сфера услуг, торговля, производственная сфера, сельское хозяйство, строительство и др.

Поддержку начинающим предпринимателям, которые оказались безработными, оказывают центры занятости населения, информируя граждан о потенциальных возможностях занятия предпринимательством и помогая получить практические навыки ведения своего дела.

Отдельная госуслуга предусматривает предоставление безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (в размере — 58,8 тыс. руб.), а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (в размере — 822,3 руб.).

Помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана, специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям об основах бизнес-планирования.

Предприниматель из Новокуйбышевска Евгений Железнов рассказал об открытии своего дела и поддержке государства.

"Я сам — спортсмен, и мне хотелось приобщать детей к футболу. Чтобы открыть собственную детскую школу футбола, обратился в центр занятости населения Новокуйбышевска. После того, как мой бизнес план был одобрен, получил финансовую помощь. В школе сейчас занимаются дети от 3 до 7 лет. Радует, что их число растет, и на сегодняшний день я тренирую десять юных футболистов", — поделился тренер.