Самарские врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку

В Самаре из инфекционного госпиталя городской больницы № 8 выписана пациентка в возрасте 100 лет, сообщает минздрав региона.

Женщина проходила лечение в стационаре в течение нескольких недель, ей оказали необходимую медицинскую помощь и она с выздоровлением выписана домой, под наблюдение врачей поликлиники.

С октября в госпитале оказана помощь более 1200 пациентам. Из них 10% - люди старше 80 лет.

"Старшее поколение наиболее тяжело переносит новую коронавирусную инфекцию, поэтому призываю проявлять важную заботу о пожилых родственниках, создать условия для их самоизоляции, соблюдать все меры безопасности, чтобы уберечь их от встречи с инфекцией. Также напоминаю, что сегодня действенной мерой профилактики является вакцинация от коронавируса", - рассказала заместитель главного врача больницы Марина Цветкова.