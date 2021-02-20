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Здравоохранение Общество

Самарские врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре из инфекционного госпиталя городской больницы № 8 выписана пациентка в возрасте 100 лет, сообщает минздрав региона.

Женщина проходила лечение в стационаре в течение нескольких недель, ей оказали необходимую медицинскую помощь и она с выздоровлением выписана домой, под наблюдение врачей поликлиники.

С октября в госпитале оказана помощь более 1200 пациентам. Из них 10% - люди старше 80 лет.

"Старшее поколение наиболее тяжело переносит новую коронавирусную инфекцию, поэтому призываю проявлять важную заботу о пожилых родственниках, создать условия для их самоизоляции, соблюдать все меры безопасности, чтобы уберечь их от встречи с инфекцией. Также напоминаю, что сегодня действенной мерой профилактики является вакцинация от коронавируса", - рассказала заместитель главного врача больницы Марина Цветкова.

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