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Хоккей Спорт

"Ладья" по буллитам уступила "Толпару"

УФА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 февраля, ХК "Ладья" на выезде проиграл уфимскому "Толпару".

Счет в игре открыл нападающий волжан Александр Пономарев. Под занавес периода уфимцы отыгрались.

На 27- минуте сначала Игорь Карпов вывел уфимцев вперед, а затем Федор Свечков сравнял счет — 2:2.

На 35-й минуте Степан Стешенко вывел "Ладью" вперед, но за две секунды до перерыва уфимцы восстановили равновесие.

На 44-й минуте команды снова обменялись шайбами: сначала Карпов вывел "Толпар" вперед, а затем Дмитрий Беленчук сравнял счет (4:4).

После пятой пропущенной шайбы Арсения Коковашина в воротах "Ладьи" сменил Даниил Захаров.

На 57-й минуте Стешенко в большинстве забросил свою вторую шайбу в матче — 5:5.

В овертайме обе команды имели возможности для взятия ворот, но реализовать их не смогли. Судьба матча решилась в серии буллитов.

Точнее в ней оказались хозяева — Александр Пашин принес победу "Толпару" — 6:5.

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