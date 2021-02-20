Депутат, участвовавший в смертельном ДТП, решил досрочно сложить полномочия

В субботу, 20 февраля, депутат гордумы Жигулевска 33-летний Егише Амроян подал председателю думы заявление о досрочном сложении полномочий.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим трагические последствия, учитывая личные переживания, считаю своим моральным долгом сложить с себя полномочия депутата думы городского округа Жигулевск седьмого созыва", — говорится в заявлении Амрояна.

Заявление депутата рассмотрят на ближайшем заседании думы 25 февраля.

"От имени депутатов думы выражаю соболезнования родным и близким погибшего водителя и призываю всех участников дорожного движения быть более внимательными на дороге", — прокомментировал заявление председатель думы Юрий Смеловский.

Напомним, авария произошла в 12:30 15 февраля. На пересечении улиц Гагарина и Приволжской в Жигулевске столкнулись Mercedes Амрояна и Lada Granta под управлением 60-летнего мужчины.

Как сообщало региональное ГУ МВД, водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу. От полученных травм он скончался в тот же день.

Кроме того, Егише Амроян подал в местное отделение партии "Единая Россия" заявление с просьбой приостановить его членство. Заявление рассмотрят на ближайшем заседании Местного политического совета.





