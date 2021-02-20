16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутат, участвовавший в смертельном ДТП, решил досрочно сложить полномочия Под Самарой погиб водитель врезавшейся в столб Skoda Материалы о смертельном ДТП с участием депутата отправят следователям Утром в ДТП под Самарой один человек погиб и один пострадал В Самаре пенсионер на Granta сбил на переходе женщину и отвез ее в больницу

ДТП Происшествия

Депутат, участвовавший в смертельном ДТП, решил досрочно сложить полномочия

ЖИГУЛЕВСК. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 февраля, депутат гордумы Жигулевска 33-летний Егише Амроян подал председателю думы заявление о досрочном сложении полномочий.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим трагические последствия, учитывая личные переживания, считаю своим моральным долгом сложить с себя полномочия депутата думы городского округа Жигулевск седьмого созыва", — говорится в заявлении Амрояна.

Заявление депутата рассмотрят на ближайшем заседании думы 25 февраля.

"От имени депутатов думы выражаю соболезнования родным и близким погибшего водителя и призываю всех участников дорожного движения быть более внимательными на дороге", — прокомментировал заявление председатель думы Юрий Смеловский.

Напомним, авария произошла в 12:30 15 февраля. На пересечении улиц Гагарина и Приволжской в Жигулевске столкнулись Mercedes Амрояна и Lada Granta под управлением 60-летнего мужчины.
Как сообщало региональное ГУ МВД, водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу. От полученных травм он скончался в тот же день.

Кроме того, Егише Амроян подал в местное отделение партии "Единая Россия" заявление с просьбой приостановить его членство. Заявление рассмотрят на ближайшем заседании Местного политического совета.


Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28