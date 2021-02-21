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Здравоохранение Общество

В Самарской области за сутки 287 человек заболели коронавирусом

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 февраля, в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

Из них большая часть заразившихся приходится на Самару — 113 человек, 50 человек заболели в Тольятти, 16 в Новокуйбышевске, 11 в Волжском районе и в Чапаевске.

Девять человек получили такой диагноз в Отрадном, по 7 — в Кошкинском районе и в Жигулевске, шесть — в Кинельском районе, по пять в Сызрани, Кинеле и в Приволжском районе.

По четыре человека обнаружено в Богатовском и Ставропольском районах, по три — в Кинель-Черкасском, Большеглушицком, Красноармейском и Клявлинском районах и Октябрьске.

По два заболевших в Красноярском, Сергиевском, Безенчукском, Исаклинском и Похвистнево.

По одному — в Елховском, Большечерниговском, Камышлинском, Пестравском, Похвистневском, Сызранском, Хворостянском, Шенталинском и Шигонском районах.

254 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировано 46563 случая коронавируса. Скончались 900 человек (нарастающим итогом). Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 28,19, по стране — 57,05.  Коэффициент летальности в области — 1,93, в стране — 2.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки — 7327, нарастающим итогом 1864997.

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