В Тольятти тушат крупный пожар в цехе по производству мебели

В субботу, 21 февраля, в 19:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Мичурина, 24 "а" в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы сразу выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожара "№ 2". Прибыв на место происшествия, установили, что там происходит горение в одноэтажном цехе по производству мебели на площади 250 кв. м.

К борьбе с огнем подключились 72 человек, которые использовали 24 единицы техники. В 22:54 им удалось локализовать пожар на площади 500 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших, пострадавших и эвакуированных нет.