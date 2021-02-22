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Пожары Происшествия

Тела мужчины и женщины найдены при тушении пожара на ул. Обувной в Самаре

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на понедельник, 22 февраля, произошел пожар на ул. Обувной, 35 в Куйбышевском районе Самары, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сигнал о возгорании поступил в 3:27. Огнеборцы выехали на тушение по повышенному рангу сложности пожара — "1БИС".

К моменту их прибытия на месте происшествия горел частный дом и существовала угроза распространения пожара. В борьбе с огнем участвовали 46 человек, которые в 4:16 локализовали пожар на площади 120 кв. м, а в 4:46 ликвидировали открытое горение.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при тушении были обнаружены тела мужчины и женщины. Обстоятельства гибели людей, а также причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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