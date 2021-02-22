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Здравоохранение Общество

Число заболевших в Самарской области за сутки почти сровнялось с числом выздоровевших

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в понедельник, 22 февраля, зарегистрировано 285 новых случаев заражения COVID-19. 280 человек выписано по выздоровлению, сообщает оперативный региональный штаб.

Из них 108 случаев зарегистрировано в Самаре, 56 в Тольятти, 22 - в Красноярском районе, 16 - в Волжском районе, 14 - в Приволжском районе.

11 случаев выявлено в Чапаевске, по восемь - в Сызрани и Новокуйбышевске, четверо заболевших в Отрадном, по три случая в Большеглушицком, Сергиевском, Шенталинском, Кинельском и Кошкинском районах, а также в Жигулевске.

По два заболевших зарегистрировано в Кинеле, Октябрьске, Богатовском, Красноармейском, Ставропольском и Челно-Вершинском районах.

По 1 случаю - в Кинель-Черкасском, Похвистневском, Шигонском, Безенчукском, Клявлинском, Камышлинском, Исаклинском и Пестравском районах.

256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 29 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зарегистрировано 46848 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 900 человек умерло.

В России выявлено всего 4 177 330 случаев заражения, 3 726 388 человек выздоровело, 83 630 человек умерло.

За последние сутки выявлено 12 604 за последние сутки, 12 943 выздоровело, 337 скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

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