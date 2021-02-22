В Безенчукском районе пропал 12-летний мальчик

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ОМВД России по Безенчукскому району разыскивается несовершеннолетний Змеев Матвей Андреевич, 2009 г.р., который 21 февраля ушел из дома на станции Звезда Безенчукского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.