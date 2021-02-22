В Безенчукском районе пропал 12-летний мальчик

ОМВД России по Безенчукскому району разыскивается несовершеннолетний Змеев Матвей Андреевич, 2009 г.р., который 21 февраля ушел из дома на станции Звезда Безенчукского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Ранее ребенок из дома не уходил. Приметы: на вид 11-12 лет, рост 130-135 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы светлые, на лице веснушки.
Был одет: шапка разноцветная (синий, красный, белый цвета), пуховик серого цвета, черные спортивные трико с наружными карманами на уровне колен, кофта защитного цвета, черные дутики, серая майка.
Всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-846-76-11-31, 2-32-45, 2-11-41.