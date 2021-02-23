Еще 283 человека заразились коронавирусом в Самарской области, погибло пятеро

По данным оперативного регионального штаба, на 23 февраля 2021 года еще 283 человека заразились коронавирусом в Самарской области, погибших пятеро.

Согласно официальной информации, 279 пациентов вылечились за минувшие сутки, пятеро - скончались.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 47 131 человек, выздоровели 43 382 человек, скончались 905 человек.

В России за сутки заболели 11 823 человек, выздоровели 12 943 человек, а 417 скончались.

Данные по РФ за время пандемии: заболели 4 189 153 человек, из них выздоровели 3 739 344 человека. Скончались 84 047 человек.