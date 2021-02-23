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На пересечении Московского шоссе с ул. Авроры и XXII Партсъезда изменят схему движения

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На кольцевых пересечениях Московского шоссе с улицами Авроры и XXII Партсъезда усовершенствуюют схему движения транспорта.

Об этом сообщает 63.RU со ссылкой на начальника отдела дорожной инспекции регионального УГИБДД Артема Кудашева.

"Сейчас въезд на эти кольца разрешен со всех полос, а выезд — только с крайней правой. Этот подход мы поменяем. Поставим дорожные знаки "Движение по полосам". С кольца можно будет выезжать с двух полос и осуществлять поворот направо", — объяснил Артём Кудашев.

Новые знаки на кольцах установят во время ремонта участка Московского шоссе от Мичурина до Кирова. Сейчас минтранс ищет подрядчика. Рабочим предстоит заменить верхний слой дороги и отремонтировать трамвайные пути.

При укладке асфальта будут использовать новый ГОСТ, чтобы на дорогах не появлялась колейность, увеличится количество полос для движения транспорта.

Также подрядчики должны будут обновить сети ливневой канализации, чтобы дорогу больше не затапливало во время дождей и оттепели.

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