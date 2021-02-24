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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти восемь человек отравились угарным газом

ТОЛЬЯТТИ. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 февраля, в Ставропольском районе зафиксировано два случая отравления угарным газом, предположительно, из-за неисправности вентиляционного оборудования, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, в 17:36 к ним поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек человек в частном жилом в с. Тимофеевка. В результате происшествия погибших нет, пострадали пять человек, в том числе три ребенка, которые после медицинского обследования направлены на амбулаторное лечение.

И в 20:50 в региональное управление МЧС России поступила информация об отравлении угарным газом трех человек в частном жилом доме в пос. Приморский. В результате происшествия погибших нет, пострадали три человека, в том числе два ребенка. Дети были направлены для медицинского обследования в детскую больницу Тольятти. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Женщина направлена на амбулаторное лечение.

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