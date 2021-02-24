16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При пожаре в складском помещении в Тольятти обнаружено тело ребенка Тела мужчины и женщины найдены при тушении пожара на ул. Обувной в Самаре Пожар в мебельном цехе в Тольятти ликвидирован В Тольятти тушат крупный пожар в цехе по производству мебели На пожаре в Борском районе обнаружили тело мужчины

Пожары Происшествия

При пожаре в складском помещении в Тольятти обнаружено тело ребенка

ТОЛЬЯТТИ. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь с 23 на 24 февраля в Тольятти на Тупиковом проезде при пожаре в складском помещении обнаружено тело ребенка 2019 года рождения.

Прокуратурой Центрального района Тольятти организована проверка, которая выявила, что помещение использовалось для осуществления коммерческой деятельности с привлечением труда иностранных граждан. 

Надзорное ведомство проверяет законность привлечения иностранных граждан к труду.

Причины пожара устанавливаются. Действиям виновных лиц будет дана уголовно-процессуальная оценка, в том числе с точки зрения не соблюдения правил пожарной безопасности, повлекшего смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28