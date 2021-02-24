При пожаре в складском помещении в Тольятти обнаружено тело ребенка

В ночь с 23 на 24 февраля в Тольятти на Тупиковом проезде при пожаре в складском помещении обнаружено тело ребенка 2019 года рождения.
Прокуратурой Центрального района Тольятти организована проверка, которая выявила, что помещение использовалось для осуществления коммерческой деятельности с привлечением труда иностранных граждан.
Надзорное ведомство проверяет законность привлечения иностранных граждан к труду.
Причины пожара устанавливаются. Действиям виновных лиц будет дана уголовно-процессуальная оценка, в том числе с точки зрения не соблюдения правил пожарной безопасности, повлекшего смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.