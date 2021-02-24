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Грушинский фестиваль в 2021 году стартует 1 июля

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 г. Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина будет проходить в Самарской области на Мастрюковских озерах с 1 по 4 июля.

Об этом сообщают организаторы фестиваля и уточняют, что мероприятие состоится, если не возникнет ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой.

Зимний Грушинский фестиваль пройдет с 26 по 28 февраля. 

26 февраля - "Помнишь, товарищ" - онлайн-встреча актива Самарского областного клуба авторской песни им. В.Грушина с лауреатами, участниками Грушинских фестивалей. Песни, истории, обсуждения.

27 февраля - концерт в Самарской областной библиотеке "А мы по вам соскучились, ребята!".
Участие принимают известные авторы, исполнители Самары и области, гости из других городов.

28 февраля - онлайн-марафон "Часовые пояса" - путешествие по КСП "от тайги до британских морей", знакомство с людьми и песнями.

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