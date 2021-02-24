Еще более 24 тыс. доз вакцины ГамКовидВак поступило в регион

В регион поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции — 24100 доз. Ее доставили в медицинские организации региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

На сегодняшний день в Самарской области привито более 87 тыс. человек, из них завершили вакцинацию свыше 20 тыс. человек.

"Я не хочу болеть, хочу защитить себя и близких от коронавирусной инфекции, поэтому сделала прививку, — рассказала главный врач Самарской городской поликлиники № 13 Анна Кравец. - Эпидемия останавливается тогда, когда под иммунной прослойкой находится 60 и более процентов. Это не впервые для России такой опыт. Наша страна славится своими эффективными практиками по вакцинопрофилактике. Я помню, когда ещё училась в институте, была студенткой и проходила практику в поликлинике, это была середина 90-х, благодаря массовой вакцинации удалось остановить распространение дифтерии, а значит, удалось вместе уберечь население от заболевания и спасти жизни. Поэтому я призываю жителей региона защититься от коронавируса и обязательно сделать прививку".

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь прививают людей из групп риска — медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение.

Также вакцинацию необходимо пройти тому, кто по роду деятельности связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг. Для заявки необходимо выбрать услугу "Запись на вакцинацию от COVID-19" (баннер на главной странице), раздел "Записаться в лист ожидания".

Напомним, при поступлении новой партии вакцины медицинские организации актуализируют расписание на вакцинацию и приглашают пройти процедуру ранее записавшихся жителей.