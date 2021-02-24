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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Мегаполис или уютная дача: МегаФон организует домашний интернет везде

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон вывел на рынок Самары уникальное предложение — мобильные услуги плюс домашний интернет на скорости до 150 Мбит/с там, где у операторов фиксированной связи нет технической возможности подключения.

Фото: pexels.com

Тариф "Объединяй! Везде" решит проблемы самарцев, у которых нет возможности подключить классический проводной интернет. Обычно такие сложности испытывают жители частного сектора и домов с устаревшей модемной технологией ADSL. В последнее время к ним присоединились и те, кто в период пандемии перебрался за город жить и работать дистанционно. Операторы проводного интернета редко дотягивают туда свои сети. Но теперь проблему можно решить оперативно.

В пакет "Объединяй! Везде" входит домашний интернет на скорости до 150 Мбит/с. Передача данных доступна благодаря LTE Wi‑Fi‑роутеру, который можно взять с собой на дачу и пользоваться интернетом на привычной скорости даже вдали от городских сетей. SIM-карта с безлимитным интернетом и пакетом 1500 минут полностью обеспечит потребность в связи везде, где находится абонент. В тариф входит телевидение (61 канал) и полезные услуги, такие как "МегаФон Защита" от случайных списаний и нежелательных покупок в интернете, а также антивирус для смартфонов на Android*.

Преимущества остальных тарифов линейки "Объединяй!" — "Эконом", "Хит", "Для своих" в универсальности. Это пакетные предложения, куда входит домашний проводной интернет на скорости до 100 Мбит/с, доступный по оптоволокну, мобильная связь до 2100 минут с безлимитным интернетом и ТВ до 250 каналов. Для новых клиентов, подключившихся на эти тарифы, доступен бесплатный просмотр контента одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Амедиатека" на 2 месяца.

Подробнее об условиях по ссылке: samara.home.megafon.ru.

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