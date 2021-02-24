Сегодня в Самарской области шесть человек отравились угарным газом

В среду, 24 февраля, в Самарской области отравление угарным газом получили шесть человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В 12:14 в чрезвычайную службу поступило сообщение об отравлении угарным газом людей в доме на ул. Средне-Садовой, 71 в Самаре. Погибших нет. Пострадали три человека, в том числе две женщины 56 и 63 лет. Им назначено амбулаторное лечение.

А в 14:59 в региональном управлении МЧС России получили информацию об отравлении угарным газом 33-летней женщины и двух девочек 4 и 11 лет в доме №35 на ул. Мира в пос. Приморский Ставропольского района. Детей госпитализировали в тольяттинскую детскую больницу, а женщину - в стационар для взрослых.

В региональном ГУ МЧС уточняют, что в 2021 г. в губернии уже зафиксировали 13 случаев отравления людей угарным газом. Напомним, 23 февраля в с. Тимофеевка и пос. Приморский в Ставропольском районе отравление получили восемь человек, в том числе пятеро маленьких детей. Никто не погиб. Всем назначено амбулаторное лечение.

19 февраля в 23:47 стало известно об отравлении угарным газом 30-летней женщины, шестилетней девочки и трехлетнего мальчика в доме №8 на ул. Чернореченской. Все пострадавшие выжили и были госпитализированы.

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют жителям области соблюдать меры безопасности при эксплуатации газового оборудования, в том числе использовать только исправное оборудование с исправной вентиляцией, в случае неисправности или появлении запаха газа в помещении нужно вызывать соответствующих специалистов, а при печном отоплении не следует закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели.