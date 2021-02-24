Губернатор и гендиректор Третьяковки обсудили ход строительства филиала в Самаре

В среду, 24 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова провели выездное совещание на строительной площадке Фабрики-кухни, чтобы проконтролировать ход работ по подготовке к открытию первого в России филиала легендарной Третьяковки.

Напомним, создание в Самарской области филиала музея, известного не только в нашей стране, но и во всем мире, стало возможным благодаря активной позиции главы региона Дмитрия Азарова и инициативе общественников.

В соответствии с разработанной концепцией, основу экспозиции самарского областного филиала составит искусство XX-XXI веков: это дань уникальному зданию Фабрики-кухни, построенному в 1932 году в стиле конструктивизма.

Во время осмотра директор областного филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко рассказал Дмитрию Азарову и Зельфире Трегуловой, что на сегодняшний день на объекте завершены работы по усилению фундаментов и закрыт тепловой контур. Внутренние помещения обеспечены теплом (что позволило начать отделочные работы и монтаж коммуникаций), а также фасадные работы.

"Завершено более половины общестроительных работ, на втором этаже в выставочных залах уже идет чистовая отделка. Основной объем работы связан с устройством инженерных систем", - пояснил Михаил Савченко.

Параллельно с работами по реставрации здания ведется разработка проекта интерьера будущего музея, начаты подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории. Так, помимо музейной составляющей, Фабрика-кухня станет крупным образовательно-просветительским центром. Здесь будут проводиться лекции, кинопоказы, встречи на дискуссионных площадках, занятия для детей в детском образовательном центре. Реализует проект команда самарских архитекторов Филимоновых.

В соответствии с замыслом, многие помещения будут мобильными и многофункциональными. Зельфира Трегулова отметила, что самарская команда отлично справляется с поставленными задачами, проект проработан в деталях.

"В последний раз на объекте я была в конце октября и вижу, что очень многое сделано. Я знаю, что такое стройка, и могу честно сказать - я впечатлена увиденным. Уверена в том, что осенью мы закончим огромное дело по восстановлению фантастического памятника архитектуры 1930-х годов и по созданию филиала Третьяковской галереи в Самаре - городе с огромным потенциалом, городе, где культура крайне востребована.Здесь будет город-сад и совершенно потрясающее культурное пространство, культурная точка не только на карте Самары, но и на карте всей страны", - отметила она.

Дмитрий Азаров поблагодарил Зельфиру Трегулову за пристальное внимание к процессу создания самарского филиала галереи и добавил, что темпы работ будут сохранены, музей заработает в намеченные сроки: "Действительно, сегодня есть уверенность, что с работами по реконструкции здания в текущем году мы справимся. В начале следующего года начнем установку музейного оборудования, отладим все функциональные, жизнеобеспечивающие системы и откроем творческо-выставочное пространство".

Добиться открытия филиала легендарной галереи удалось благодаря отстаиванию интересов Самарской области на федеральном уровне. В эту работу внесли лепту и представители депутатского корпуса: "Депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн на постоянной основе сопровождает проект в министерстве культуры РФ, - добавил губернатор. - У нас есть депутаты по разным направлениям, которые по своей специализации сопровождают ключевые для региона проекты, благодаря чему мы достигаем целей, приходим к общему результату".

Не менее масштабные работы уже в этом году будут проведены по благоустройству прилегающей территории: планируется отремонтировать сквер Памяти борцов революции, сохранив его в первозданном виде, а также привести в порядок территорию за сквером, создав там Сад баланса. Кроме того, обновят и дороги. Работы по благоустройству и ремонту улично-дорожной сети будут выполнены сразу по двум нацпроектам - "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Проект предусматривает комплексное развитие и благоустройство окружающей территории в квадрате проспекта Масленникова, улицы Ново-Садовой, улицы Луначарского и Автобусного проезда, - отметил архитектор проекта Константин Африкантов.

"Это то, о чем я говорил на Санкт-Петербургском культурном форуме: мы объединяем нацпроекты "Культура" и "Жилье и городская среда". Здесь у нас есть возможность воплотить синергию в полной мере, "вшить" культурный код в благоустроенную прилегающую территорию", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что примером такого комплексного обновления территории служит Крымская площадь. При реставрации Фабрики-кухни также будет применен комплексный подход. Руководитель области поручил городским властям в кратчайшие сроки провести совещание с собственниками, представителями обслуживающих организаций и Фондом капремонта, чтобы решить вопрос о ремонте фасадов близлежащих зданий.