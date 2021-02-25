Больница им. Середавина получит новые авто для транспортировки новорожденных

Министерство здравоохранения предложило выделить дополнительно на 2021, 2022 и 2023 гг. по 6,3 млн руб. на закупку автомобилей скорой помощи, использующихся для работы выездной неонатологической бригады Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина для транспортировки новорожденных. Информация об этом содержится в проекте поправок к бюджету на 2021 и 2022-2023 годы.

Имеющиеся сейчас у медужреждения автомобили имеют 100% износ, уточняется в опубликованном к проекту поправок приложении.

Отметим, деньги планируется изыскать за счет 11,6 млрд руб. дополнительно привлекаемых в этом году заимствований и остатков бюджетных средств, сформировавшихся по состоянию на 1 января 2021 года.

Напомним, за последние три года парк автомобилей скорой помощи был обновлен почти на 100%. В прошлом году самарская станция скорой помощи получила 67 новых автомобилей.