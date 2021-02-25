16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Больница им. Середавина получит новые авто для транспортировки новорожденных Еще у 278 жителей Самарской области выявили коронавирус 280 заболевших, 269 выписанных: коронавирус в Самарской области на 24 февраля Еще более 24 тыс. доз вакцины ГамКовидВак поступило в регион Где в Самарской области заболели коронавирусом 283 человека

Здравоохранение Общество

Больница им. Середавина получит новые авто для транспортировки новорожденных

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство здравоохранения предложило выделить дополнительно на 2021, 2022 и 2023 гг. по 6,3 млн руб. на закупку автомобилей скорой помощи, использующихся для работы выездной неонатологической бригады Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина для транспортировки новорожденных. Информация об этом содержится в проекте поправок к бюджету на 2021 и 2022-2023 годы.

Имеющиеся сейчас у медужреждения автомобили имеют 100% износ, уточняется в опубликованном к проекту поправок приложении.

Отметим, деньги планируется изыскать за счет 11,6 млрд руб. дополнительно привлекаемых в этом году заимствований и остатков бюджетных средств, сформировавшихся по состоянию на 1 января 2021 года.

Напомним, за последние три года парк автомобилей скорой помощи был обновлен почти на 100%. В прошлом году самарская станция скорой помощи получила 67 новых автомобилей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28