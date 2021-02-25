АвтоВАЗ приостановил сборку автомобилей в Казахстане

АвтоВАЗ приостановил сборку Lada в Казахстане, так как власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. площадке "Азия Авто" в Усть-Каменогорске за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке, пишет kommersant.ru.

На заводе идут массовые сокращения - на площадке собирались автомобили российского АвтоВАЗа Lada. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов пообещал, что после закрытия предприятия всем сотрудникам будет предоставлена работа.

Это стало следствием разрыва соглашения о промсборке с "Азия Авто", по которому тому предоставлялись льготы, а также возвращался утильсбор. Как пишет издание, конвейер был остановлен еще в ноябре, когда было расторгнуто соглашение. 3 февраля "Азия Авто" проиграла суд первой инстанции по возмещению полученных льгот - министерство индустрии и инфраструктурного развития требует от предприятия вернуть государству 173,9 млрд тенге (30,8 млрд руб.).

В министерстве говорили, что все компании, кроме "Азия Авто", слово сдержали и свои обязательства перед государством выполнили в полном объеме и в срок, введя в эксплуатацию оборудование по сварке и окраске.

Предполагалось, что в дальнейшем производство Lada в Казахстане разместится на заводе полного цикла "Азия Авто Казахстан" (75% у "Бипэк" Анатолия Балушкина, 25% у АвтоВАЗа) мощностью 120 тыс. штук в год с инвестициями $840 млн. Но эта площадка до сих пор не запущена, хотя финальные работы на ней шли в 2020 г. и "коробка" завода уже готова. Перспективы этого производства остаются непонятны.

В АвтоВАЗе источнику сказали, что внимательно отслеживают ситуацию и "уже изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления услуг клиентам в Казахстане". Там подчеркивают, что Казахстан - один из ключевых экспортных рынков для бренда: "Здесь мы планируем еще больше развивать наше присутствие".