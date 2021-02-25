16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ приостановил сборку автомобилей в Казахстане АвтоВАЗ отзывает более 9,3 тысяч Lada Xray АвтоВАЗ прокомментировал информацию о блоке продаж Lada Granta СМИ: "АвтоВАЗ запретил продавать Lada Granta из-за проблем со сцеплением" Hyundai и Kia заподозрили суды Тольятти в мошенничестве

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ приостановил сборку автомобилей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АвтоВАЗ приостановил сборку Lada в Казахстане, так как власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. площадке "Азия Авто" в Усть-Каменогорске за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке, пишет kommersant.ru.

На заводе идут массовые сокращения - на площадке собирались автомобили российского АвтоВАЗа Lada. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов пообещал, что после закрытия предприятия всем сотрудникам будет предоставлена работа.

Это стало следствием разрыва соглашения о промсборке с "Азия Авто", по которому тому предоставлялись льготы, а также возвращался утильсбор. Как пишет издание, конвейер был остановлен еще в ноябре, когда было расторгнуто соглашение. 3 февраля "Азия Авто" проиграла суд первой инстанции по возмещению полученных льгот - министерство индустрии и инфраструктурного развития требует от предприятия вернуть государству 173,9 млрд тенге (30,8 млрд руб.).

В министерстве говорили, что все компании, кроме "Азия Авто", слово сдержали и свои обязательства перед государством выполнили в полном объеме и в срок, введя в эксплуатацию оборудование по сварке и окраске.

Предполагалось, что в дальнейшем производство Lada в Казахстане разместится на заводе полного цикла "Азия Авто Казахстан" (75% у "Бипэк" Анатолия Балушкина, 25% у АвтоВАЗа) мощностью 120 тыс. штук в год с инвестициями $840 млн. Но эта площадка до сих пор не запущена, хотя финальные работы на ней шли в 2020 г. и "коробка" завода уже готова. Перспективы этого производства остаются непонятны.

В АвтоВАЗе источнику сказали, что внимательно отслеживают ситуацию и "уже изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления услуг клиентам в Казахстане". Там подчеркивают, что Казахстан - один из ключевых экспортных рынков для бренда: "Здесь мы планируем еще больше развивать наше присутствие".

 

Гид потребителя

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28