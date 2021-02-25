Более чем 3 тыс. жителей Самары остались без воды из-за замерзшего водовода

Авария на водоводе в Куйбышевском районе Самары произошла из-за неправильно проложенных сетей. Об этом, комментируя ситуацию, заявили в Самарских коммунальных системах.

"В Куйбышевском районе очень сложная ситуация, которая сложилась из-за морозов и нарушения правил прокладки сетей водоснабжения, допущенного в момент строительства и не исправленного за много лет. Проблема в том, что трубы здесь проложены очень близко к поверхности земли и при морозе ниже 5-7 градусов они просто перемерзают и рвутся", - сообщили в компании.

По данным СКС, таких участков много, все адреса находятся на контроле. Создана специальная дополнительная бригада для работы в Куйбышевском районе. В некоторых местах, где это еще возможно, ремонтники отогревают трубы., №№ 21-24. Там пришлось остановить насосную станцию. Сейчас провели работы, заменили задвижку, провели переключение, запустили станцию. Но есть локальные промерзания. Мы вместе с районной администрацией выясняем проблемные адреса, будем работать уже по конкретным точкам. Позже, как только устраним главные проблемы, будем убирать наледь", - рассказали коммунальщики, назвав ситуацию контролируемой.

Напомним, региональное управление МЧС сообщило, что в 7:36 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 2000 мм на ул. Бакинской, 21б. На время ремонта без водоснабжения остаются потребители 16 многоквартирных домов (3200 человек, из них 370 детей). Сообщалось, что восстановить подачу воды планируется в 20:00 25 февраля.