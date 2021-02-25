Самарская область заняла 2 место в ПФО по сумме налоговых отчислений в бюджет РФ

В четверг, 25 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области. Руководство налоговой службы, правительства региона, прокуратуры, следственных органов и других силовых структур подвели итоги совместной работы по обеспечению собираемости налогов и борьбе с преступлениями в этой сфере.

Несмотря на все сложности прошедшего года, регион перечислил в консолидированный бюджет РФ 511,2 млрд рублей налоговых поступлений. Таким образом, Самарская область заняла 2 место в ПФО по сумме отчислений.

"Из 511,2 млрд руб., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, почти 49% или 249,5 млрд руб. перечислено налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области, что на 3,3 млрд руб. больше, чем в 2019 году. Роста удалось достичь в том числе за счет эффективного налогового администрирования", — уточнила руководитель УФНС по Самарской области Ольга Крикова.

Упор во взаимодействии налоговой службы и органов власти в ушедшем году был сделан на стабилизацию социально-экономической ситуаций, поддержку граждан и бизнеса, пострадавших от пандемии.

Так, Правительством РФ был принят пакет антикризисных мер по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в пострадавших отраслях, на частичную компенсацию затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников. Эту меру поддержки получили более 23 тыс. налогоплательщиков Самарской области. Общая сумма выплаченной финансовой помощи составила более 2 млрд рублей.

Также бизнесу и НКО были предоставлены субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Этой мерой воспользовались 3 тыс. налогоплательщиков Самарской области. Общая сумма выплаченной финансовой поддержки составила 155 млн рублей.

"В 2020 году сумма потерь от общего объема поступлений 2019 года составила 4,5 млрд руб. или 2,7 процентных пункта. Мы понимаем, что часть потерь — это та поддержка, которую область смогла оказать нашим налогоплательщикам, чтобы сохранить предприятия, рабочие места", — добавила Ольга Крикова.

При этом Ольга Крикова отметила: если легальному и честному бизнесу оказывается всемерная поддержка как со стороны органов государственной власти, так и со стороны налоговой службы, то в отношении теневого сектора, тех, кто укрывается от налогов, проводятся проверки.

Дмитрий Азаров подчеркнул значимость этой работы, добавив, что муниципальные власти не должны оставаться в стороне, они обязаны в полной мере включаться в борьбу с недобросовестными предпринимателями. "Для борьбы с теневым бизнесом необходима консолидация усилий правоохранительных органов, муниципальных властей и налоговой службы", — отметил губернатор.

Подводя итоги работы за 2020 год, Ольга Крикова отметила, что в вопросе легализации бизнеса Самарская область добилась успехов: регион стал одним из лидеров ПФО по числу зарегистрированных самозанятых граждан.

Глава региона отметил: необходимо также объединить усилия органов МСУ по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, оформлению земельных прав владений. Это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и направить больше средств на реализацию ключевых задач и выполнение социальных обязательств.



"Коллеги, крайне важно, чтобы мы эту работу проводили вместе, у глав местного самоуправления стоит такая задача, мы их оценивать будем в том числе и по этому показателю", — обратил внимание губернатор.