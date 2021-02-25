16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе до 14 марта продлено действие ограничительных мер Больница им. Середавина получит новые авто для транспортировки новорожденных Еще у 278 жителей Самарской области выявили коронавирус 280 заболевших, 269 выписанных: коронавирус в Самарской области на 24 февраля Еще более 24 тыс. доз вакцины ГамКовидВак поступило в регион

Здравоохранение Общество

В регионе до 14 марта продлено действие ограничительных мер

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продлили действие ограничительных мер до 14 марта. Об этом стало известно в четверг, 25 февраля, на заседании оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила, что "ситуация с ковидом в области стабилизировалась — каждый день выявляется все меньше случаев заболевания. Однако социальная дистанция и масочный режим пока ещё с нами".

Однако глава регионального минздрава Армен Бенян сообщил, что медицинские организации готовы возобновить проведение диспансеризации и профилактические осмотры.

С 1 марта ряд отделений в ковид-госпиталях начнет вновь работать в штатном режиме, при этом потоки пациентов разделят.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28