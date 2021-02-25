В регионе до 14 марта продлено действие ограничительных мер

В Самарской области продлили действие ограничительных мер до 14 марта. Об этом стало известно в четверг, 25 февраля, на заседании оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила, что "ситуация с ковидом в области стабилизировалась — каждый день выявляется все меньше случаев заболевания. Однако социальная дистанция и масочный режим пока ещё с нами".

Однако глава регионального минздрава Армен Бенян сообщил, что медицинские организации готовы возобновить проведение диспансеризации и профилактические осмотры.

С 1 марта ряд отделений в ковид-госпиталях начнет вновь работать в штатном режиме, при этом потоки пациентов разделят.